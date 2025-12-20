PATRICK BRUEL ZENITH DE PAU Pau

PATRICK BRUEL

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 59.2 – 59.2 – 59.2 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

L’album ALORS REGARDE vient de fêter ses 35 ans.

À l’occasion de ce bel anniversaire, Patrick Bruel nous donne rendez-vous pour un concert événement.

Flash-back sur cet album mythique et cette tournée inoubliable.

Tiens, si on se donnait rendez-vous… pour l’ouverture de la Foire de Pau 2026

Le jeudi 10 septembre 2026 à 20h30

Zénith de Pau

Replongez-vous dans l’énergie et les souvenirs de cet album emblématique, avec des tubes qui ont marqué toute une génération.

La promesse d’une soirée unique et pleine d’émotion, qui marquera en beauté le début des festivités de cette nouvelle édition de la Foire de Pau !

Un concert en co-organisation avec le Zénith de Pau, Pau, Capitale Humaine, 14 Productions et Euterpe Promotion. .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

