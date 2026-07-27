L’Esports Festival arrive sur les Champs-Elysées

Informations pratiques

L’avenue la plus célèbre du monde à la rencontre de l’esport

Co-créé avec le Comité Champs-Élysées, l’Esports Festival transforme l’avenue légendaire en un festival géant où compétition, divertissement et communauté se rejoignent. L’occasion pour les Parisiens comme pour les visiteurs de vivre l’énergie de l’Esports World Cup en plein coeur de la capitale.

Au programme

Regarder : vivez la compétition en direct sur Trackmania, Rocket League et EA SPORTS FC 26, avec des joueurs professionnels et des personnalités françaises.

Jouer : entrez dans l’action grâce à des expériences de jeu interactives et des défis en direct, pensés pour les joueurs de tous âges.

Célébrer : découvrez comment l’esport se mêle à la musique, au divertissement et à la culture gaming lors d’un festival en plein air, pour toute la ville.

Le programme complet et la liste des invités seront dévoilés à l’approche de l’événement : restez connectés !

Le dimanche 2 août, découvrez l’Esports Festival by Esports World Cup : l’avenue des Champs-Élysées se transforme en une grande fête en plein air, gratuite et ouverte à tous, dédiée au jeu vidéo, à la compétition, à la musique et au divertissement.

Le dimanche 02 août 2026

de 15h30 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-02T18:30:00+02:00

fin : 2026-08-02T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-02T15:30:00+02:00_2026-08-02T20:00:00+02:00



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