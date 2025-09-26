//Less • Lisatyd • Les Hommes Crabes SUPERSONIC Paris

//LESS (22h30)

(Noise rock – À Tant Rêver du Roi – Tours, FR)

//LESS est un trio noise-rock // post-punk formé en 2021 à Tours, qui bouscule les codes avec une formation peu commune : deux basses et une batterie, créant un mur de son massif et percutant. Le groupe a rapidement attiré l’attention grâce à une énergie brute souvent comparée à Metz ou aux débuts de Nirvana. //LESS est repéré sur la scène underground internationale en 2022, avec la sortie d’un premier EP, « Social Disappointment », en cassette (Duality Records et No Good To Anyone Records, France) et en vinyle (The Ghost Is Clear Records et Reptilian Records, USA). Après plus de 100 concerts, incluant des tournées en Italie, en Europe, et dans toute la France, //LESS continue de faire vibrer les scènes avec une présence scénique intense et une volonté farouche de connecter avec son public. Le groupe a sorti son premier album, « Crawl in the Blur », en mars 2025 (À Tant Rêver Du Roi Records, The Ghost Is Clear Records, Reptilian Records). Le son de //LESS est massif, crasseux et fera saigner vos tympans (dans le bon sens du terme évidemment).

Les 2 influences : Metz & Nirvana

https://lessmusic.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/channel/UCrlZM4K4EgLJiQxqNzxcKDg

LISATYD (21h30)

(Grunge noise – Paris, FR)

LISATYD est un quatuor de rock parisien à la fois bruyant et mélodique qui mélange grunge, stoner et sonorités noise. Le groupe s’inspire de ses influences variées (A Place to Bury Strangers, Deftones, Brutus, Nirvana) afin de nous présenter sa propre recette : des chants mixtes de fin du monde, des riffs saturés teintés d’effets psyché, et une section rythmique bétonnée. Formé en 2022, le groupe a déjà écumé bon nombre de scènes françaises et, après son 1er EP « Life is shit and then you die » en 2023, vient de dévoiler son nouvel EP « Still » en mai 2025.

Les 3 influences : Diiv, Deftones, Nirvana

https://lisatyd.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/@lisatydband

LES HOMMES CRABES (20h30)

(Rock 90’s – Nantes, FR)

Les Hommes Crabes, c’est la rencontre de trois musiciens talentueux réunis autour d’un buisson de crevettes et d’un pot de mayonnaise maison. Originaires de Nantes, ils ont déjà bien écumé la scène locale (Le Ferrailleur, La Scène Michelet), sans oublier le Hellfest (Hellstage 2023 et le OFF by Leclerc), ainsi que plusieurs tournées bretonnes entre deux marées. C’est dans le rock des années 90 que les trois crabes trouvent leur énergie commune. Ils tartinent généreusement leur mayonnaise musicale dans un bon gros sandwich de rock énervé. Après deux EPs, les Crabes sont de retour avec leur premier album « GALAK 51 », à paraître le 31 octobre 2025. L’album a une couleur rock indie 90s, nourrie de toute la scène alternative de cette décennie phare où rock, métal, écriture pop, grunge et sonorités noise cohabitent ensemble dans un bon gros chaudron touillé par Buzz Osborne (The Melvins).

Les 3 influences : Incubus, Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam

https://www.youtube.com/watch?v=C2ylFSdwPzM

https://www.youtube.com/channel/UCyizouwLGA7AhHa2wTsMjHA

Vendredi 9 Janvier 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

