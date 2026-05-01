Roquefeuil

L’ESTIVE DES POÈTES

Roquefeuil Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 07:30:00

fin : 2026-05-25 16:00:00

Date(s) :

2026-05-25

À l’occasion de la Transhumance de l’Estive de Camurac, nous proposerons une randonnée poétique entre Roquefeuil et Camurac, mêlant marche, lectures libres et partage de textes dans les paysages du Pays de Sault.

Tout au long du parcours, chacun pourra écouter, lire ou partager quelques lignes, accompagné par les troupeaux et les chemins d’estive.

7 km 1h50 de marche

La journée se poursuivra en partageant la Saquette à l’estive, sous forme de pique-nique ouvert.

Votre engagement permet à l’ASAC de continuer à faire vivre des événements culturels enracinés dans notre territoire, accessibles et ouverts à tous.

Nous espérons vous retrouver nombreux pour cette nouvelle aventure entre culture, montagne et transmission.

L’équipe de l’Académie Saultaise d’Agri & Culture

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Roquefeuil 11320 Aude Occitanie +33 6 70 50 81 50

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English :

On the occasion of the Transhumance de l’Estive de Camurac, we propose a poetic hike between Roquefeuil and Camurac, combining walking, free readings and the sharing of texts in the landscapes of the Pays de Sault.

Along the way, everyone will be able to listen to, read or share a few lines, accompanied by the herds and the paths of the estives.

7 km 1h50 walking time

The day continues with an open picnic at the Saquette on the estive.

Your commitment enables ASAC to continue to offer cultural events rooted in our territory, accessible and open to all.

We hope to see many of you for this new adventure between culture, mountains and transmission.

The Académie Saultaise d?Agri & Culture team

L’événement L’ESTIVE DES POÈTES Roquefeuil a été mis à jour le 2026-05-19 par