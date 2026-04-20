Roquefeuil

TRANSHUMANCE EN PAYS DE SAULT

Roquefeuil Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 06:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Découverte des sentiers et des estives en accompagnant les éleveurs et leurs troupeaux.

2 départs proposés Roquefeuil et Belfort-sur-Rébenty pour arriver à la Fajolle.

6 h café + petit déjeuner à Roquefeuil

6 h 30 café + petit déjeuner à Belfort

12 h repas avec des produits locaux à la Fajolle (20 € adulte et 10 € de 12 ans) sur réservation au 04 68 20 75 63 (nombre de places limité) de 14h à 16h.

Adulte 21 €, de 12 ans 11 €,- de 5 ans gratuit .

Navette retour à partir de 14h30. Pour des raisons de sécurité, les chiens sont formellement interdits.

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Roquefeuil 11340 Aude Occitanie +33 4 68 20 75 63

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English :

Discover the trails and mountain pastures with the herdsmen and their flocks.

2 departures: Roquefeuil and Belfort-sur-Rébenty to La Fajolle.

6 am: coffee + breakfast in Roquefeuil

6:30 am: coffee + breakfast in Belfort

12 h meal with local produce at La Fajolle (20 ? adult and 10 ? 12 years) on reservation at 04 68 20 75 63 (limited number of places) from 14h to 16h.

Adults: 21 ?, under 12s: 11 ?, under 5s free .

Return shuttle from 2.30pm. For safety reasons, dogs are strictly forbidden.

L’événement TRANSHUMANCE EN PAYS DE SAULT Roquefeuil a été mis à jour le 2026-04-20 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Pyrénées Audoises