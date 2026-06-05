L’étang en fête Pièce de la font Saint-Simon-de-Bordes samedi 4 juillet 2026.

Saint-Simon-de-Bordes

L’étang en fête

Pièce de la font Etang Saint Simon de Bordes Saint-Simon-de-Bordes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Êtes-vous prêts pour une fin d’après midi et soirée festive !?!

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Pièce de la font Etang Saint Simon de Bordes Saint-Simon-de-Bordes 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 84 10 95

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English :

Are you ready for a festive late afternoon and evening?

L’événement L’étang en fête Saint-Simon-de-Bordes a été mis à jour le 2026-06-05 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge