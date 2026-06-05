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L’étang en fête Pièce de la font Saint-Simon-de-Bordes

L’étang en fête Pièce de la font Saint-Simon-de-Bordes samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Pièce de la font

Adresse : Etang Saint Simon de Bordes

Ville : 17500 Saint-Simon-de-Bordes

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saint-Simon-de-Bordes

L’étang en fête

Pièce de la font Etang Saint Simon de Bordes Saint-Simon-de-Bordes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Êtes-vous prêts pour une fin d’après midi et soirée festive !?!
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Pièce de la font Etang Saint Simon de Bordes Saint-Simon-de-Bordes 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 84 10 95 

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English :

Are you ready for a festive late afternoon and evening?

L’événement L’étang en fête Saint-Simon-de-Bordes a été mis à jour le 2026-06-05 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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