L’Étape du Tour 2026 Saint-Sorlin-d’Arves

L’Étape du Tour 2026

Maison du tourisme Saint-Sorlin-d’Arves Savoie

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Rendez-vous le 19 juillet 2026 pour assister au passage de l’Étape du Tour de France !

Les cyclistes amateurs passeront à la descente sur les routes du Col de la Croix de Fer.

Le Tour de France passera ensuite par Saint Sorlin d’Arves le 25 juillet.

Maison du tourisme Saint-Sorlin-d’Arves 73530 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 71 77 info@saintsorlindarves.com

English : The Tour Stage 2026

Come along on July 19, 2026 to watch the Tour de France stage pass by!

Amateur cyclists will ride down the Col de la Croix de Fer.

The Tour de France will then pass through Saint Sorlin d’Arves on July 25th.

