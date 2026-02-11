Tour de France 2026 Saint-Sorlin-d’Arves
Tour de France 2026 Saint-Sorlin-d’Arves samedi 25 juillet 2026.
Tour de France 2026
Maison du tourisme Saint-Sorlin-d’Arves Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Assistez au passage des coureurs du Tour de France à la descente sur les routes du Col de la Croix de Fer !
.
Maison du tourisme Saint-Sorlin-d’Arves 73530 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 71 77 info@saintsorlindarves.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tour de France 2026
Come to support your favorite cyclists during the Tour de France
L’événement Tour de France 2026 Saint-Sorlin-d’Arves a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de Tourisme de Saint-Sorlin-d’Arves