L’été Anchenté Route de la Vergnée Anché
L’été Anchenté Route de la Vergnée Anché vendredi 3 juillet 2026.
Anché
L’été Anchenté
Route de la Vergnée L’Anchentée Anché Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04
Spectacles, concerts, DJ sets, concours de chouettes bouées, gratiféria, sérigraphie sur vos fringues, buvette et restauration… Au plaisir de vous y retrouver ! .
Route de la Vergnée L’Anchentée Anché 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine lanchentee@gmail.com
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English : L’été Anchenté
L’événement L’été Anchenté Anché a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou