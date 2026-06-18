L’été Anchenté Route de la Vergnée Anché

Anché

L’été Anchenté

Route de la Vergnée L’Anchentée Anché Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-04

Spectacles, concerts, DJ sets, concours de chouettes bouées, gratiféria, sérigraphie sur vos fringues, buvette et restauration… Au plaisir de vous y retrouver ! .

Route de la Vergnée L’Anchentée Anché 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine lanchentee@gmail.com

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English : L’été Anchenté

L’événement L’été Anchenté Anché a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou