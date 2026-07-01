L’été au bourg – Orvault, promenade de l’europe, Orvault

Informations pratiques

L’été au bourg – Orvault 7 juillet – 25 août, certains mardis promenade de l’europe Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T19:00:00+02:00 – 2026-07-07T19:30:00+02:00

Fin : 2026-08-25T19:00:00+02:00 – 2026-08-25T19:30:00+02:00

Tout au long de l’été, le bourg d’Orvault accueille des animations gratuites pour tous les publics : initiation à la capoeira, découverte de la danse et concert de La Bande FM rythmeront la saison dans une ambiance conviviale.

Le 7 juillet, découvrez la capoeira, un art martial afro-brésilien mêlant danse, musique et acrobaties, à travers une initiation suivie d’une démonstration.

Le 18 juillet, laissez-vous entraîner par les rythmes de la salsa, de la bachata et des danses latines lors d’un atelier en plein air.

Enfin, le 25 août, La Bande FM clôturera la saison avec un concert revisitant plus de 50 ans de grands classiques internationaux, d’Elvis Presley à Manu Chao, en passant par The Police, Dire Straits ou encore les Rolling Stones.

Le lien des événements https://www.orvault.fr/actus-agenda/agenda/

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Le bourg d’Orvault vous donne rendez-vous tout l’été ! nantes nantes métropole