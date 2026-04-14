Sous un coin de parapluie, Bibliothèque Tulitujou, Orvault
Sous un coin de parapluie, Bibliothèque Tulitujou, Orvault jeudi 20 août 2026.
Sous un coin de parapluie Jeudi 20 août, 10h00 Bibliothèque Tulitujou Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-20T10:00:00+02:00 – 2026-08-20T10:30:00+02:00
Fin : 2026-08-20T10:00:00+02:00 – 2026-08-20T10:30:00+02:00
Devenu votre rendez-vous incontournable du samedi matin à Ormédo, toutes nos belles histoires partent également en tournée dans les bibliothèques !
Pendant les petites vacances, retrouvez-nous un samedi matin à la bibliothèque du Petit ChantiLire. Et pendant les grandes vacances, nous serons un jeudi sur deux à la bibliothèque Tulitujou.
En route pour l’imaginaire !
Tous les samedis sauf vacances scolaires · 10h · Ormédo
Samedi 18 avril · 10h · Le Petit ChantiLire
Jeudis 9 et 23 juillet · 10h · Tulitujou
Jeudis 6 et 20 août · 10h · Tulitujou
Durée 20 min · tout public
Bibliothèque Tulitujou 15 rue du Pont-Marchand Orvault 44700 La Bugallière Loire-Atlantique Pays de la Loire
Une lecture d’albums par les bibliothécaires lectures contes
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