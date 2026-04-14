Histoires à dormir debout, Parc de Plaisance, Orvault

Histoires à dormir debout Mercredi 26 août, 18h30 Parc de Plaisance Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-26T18:30:00+02:00 – 2026-08-26T21:00:00+02:00

Fin : 2026-08-26T18:30:00+02:00 – 2026-08-26T21:00:00+02:00

Pour cette dernière bibliothèque de rue, passons en mode nocturne ! Rendez-vous en fin de journée pour découvrir des histoires drôles, des histoires frissonnantes, des histoires passionnantes… Des histoires à gogo ! Une sorcière ? Un ogre ? Des z’animaux bizarres ? Il y en aura pour tous les goûts.

Mercredi 26 août · Parc de Plaisance · de 18h30 à 21h · tout public

Parc de Plaisance Avenue Robert Chasteland, Orvault Orvault 44700 Plaisance Loire-Atlantique Pays de la Loire

Des histoires pour petits et grands histoires contes