Histoires à dormir debout, Parc de Plaisance, Orvault
Histoires à dormir debout, Parc de Plaisance, Orvault mercredi 26 août 2026.
Histoires à dormir debout Mercredi 26 août, 18h30 Parc de Plaisance Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-26T18:30:00+02:00 – 2026-08-26T21:00:00+02:00
Fin : 2026-08-26T18:30:00+02:00 – 2026-08-26T21:00:00+02:00
Pour cette dernière bibliothèque de rue, passons en mode nocturne ! Rendez-vous en fin de journée pour découvrir des histoires drôles, des histoires frissonnantes, des histoires passionnantes… Des histoires à gogo ! Une sorcière ? Un ogre ? Des z’animaux bizarres ? Il y en aura pour tous les goûts.
Mercredi 26 août · Parc de Plaisance · de 18h30 à 21h · tout public
Parc de Plaisance Avenue Robert Chasteland, Orvault Orvault 44700 Plaisance Loire-Atlantique Pays de la Loire
Des histoires pour petits et grands histoires contes
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