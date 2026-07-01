Journées du patrimoine & du matrimoine – La Symphonie des chauves-souris, Château de La Tour, Orvault
samedi 19 septembre 2026 · Château de La Tour · Orvault
Informations pratiques
Journées du patrimoine & du matrimoine – La Symphonie des chauves-souris Samedi 19 septembre, 20h00 Château de La Tour Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00
La Symphonie des chauves-souris est une invitation à la tombée du jour, quand les ombres s’animent et l’imaginaire prend son envol.
Dans cette veillée théâtrale et musicale, les sons, les voix et les silences tissent un univers à la fois étrange et familier. On s’y rassemble comme autour d’un feu invisible, porté par des récits sensibles et des vibrations nocturnes.
Entre mystère et douceur, ce spectacle célèbre la nuit comme un espace de partage, d’écoute et de poésie vivante.
Compagnie Mycélium
Textes, mise en scène : Albane Danflous
Éthologie, musique (Laouto, chant) et jeux : Gabriel Soulard
Musique (électronique, percussions),
régie, ingénierie ultrasons : Florian Olivier
Jeu : Delphine Claudel
Création musicale : Josepha Pelpel, Gabriel Soulard
Scénographie et oreille extérieure : Florian Olivier
Création lumière : Emmanuelle Roux
Régie générale : Martin Capon ou Emmanuelle Roux
Château de La Tour Allée de la Tour, Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 33 33 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil-dacse@mairie-orvault.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://mairie-orvault.fr »}]
Un week-end curieux et original dans l’un des lieux patrimoniaux les plus emblématiques de la Ville d’Orvault, le domaine de la Tour ! L’occasion de découvrir le domaine à la nuit tombée. Veillée théâtrale et musicale
François Parmentier
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