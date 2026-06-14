Journées du patrimoine & du matrimoine – La Symphonie des chauves-souris Château de La Tour Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 20:00 – 21:30

Gratuit : oui Gratuit.Réservation conseillée. Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

La Symphonie des chauves-souris est une invitation à la tombée du jour, quand les ombres s’animent et l’imaginaire prend son envol.Dans cette veillée théâtrale et musicale, les sons, les voix et les silences tissent un univers à la fois étrange et familier. On s’y rassemble comme autour d’un feu invisible, porté par des récits sensibles et des vibrations nocturnes.Entre mystère et douceur, ce spectacle célèbre la nuit comme un espace de partage, d’écoute et de poésie vivante. Compagnie MycéliumTextes, mise en scène : Albane DanflousÉthologie, musique (Laouto, chant) et jeux : Gabriel SoulardMusique (électronique, percussions),régie, ingénierie ultrasons : Florian OlivierJeu : Delphine ClaudelCréation musicale : Josepha Pelpel, Gabriel SoulardScénographie et oreille extérieure : Florian OlivierCréation lumière : Emmanuelle RouxRégie générale : Martin Capon ou Emmanuelle Roux

Château de La Tour Bourg/Secteur rural Orvault 44700

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