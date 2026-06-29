L’été au V and B Pornic
L’été au V and B Pornic jeudi 2 juillet 2026.
Pornic
L’été au V and B
Rue Jean Monnet Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:00:00
fin : 2026-07-24 21:00:00
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21
Pendant l’été, le Vand B propose des soirées pour se distraire et partager de bons moments entre amis ou en famille !
Au programme
Découvrez le programme des festivités prévues cet été chez V and B à Pornic
Jeudi 02/07 25 ans de V and B Profitez de -25% dans toute la cave
Samedi 04/07 dégustation avec @lesrhumsticed
Mardi 14/07 fermeture (jour férié)
Samedi 18/07 dégustation avec @domainedelacoche
Vendredi 24/07 animation Roue de la chance (goodies & cadeaux)
Samedi 25/07 dégustation avec @brasserieaerofab
Samedi 08/08 dégustation avec @rhumeriefontanel
Samedi 15/08 ouverture exceptionnelle (jour férié)
Vendredi 21/08 animation Roue de la chance (goodies & cadeaux) .
Rue Jean Monnet Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 44 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
During the summer, Vand B offers evening events where you can have fun and enjoy quality time with friends or family!%A0%A0
L’événement L’été au V and B Pornic a été mis à jour le 2026-06-26 par I_OT Pornic
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