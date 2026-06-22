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L’ETE CARAVAGE CONCERT AU CHATEAU DU FRESNE Champéon

L’ETE CARAVAGE CONCERT AU CHATEAU DU FRESNE Champéon vendredi 10 juillet 2026.

Adresse
Château du Fresne
Ville
53640 Champéon
Département
Mayenne
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Champéon

L’ETE CARAVAGE CONCERT AU CHATEAU DU FRESNE

Château du Fresne Champéon Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Concert au château
Concert au Château du Fresne à partir de 20h
Autour du 2ème Quatuor à cordes de Florence Price

Participation libre   .

Château du Fresne Champéon 53640 Mayenne Pays de la Loire  

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English :

Concert at the Castle

L’événement L’ETE CARAVAGE CONCERT AU CHATEAU DU FRESNE Champéon a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Mayenne Co