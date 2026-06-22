L’ETE CARAVAGE CONCERT AU CHATEAU DU FRESNE Champéon
L’ETE CARAVAGE CONCERT AU CHATEAU DU FRESNE Champéon vendredi 10 juillet 2026.
Champéon
L’ETE CARAVAGE CONCERT AU CHATEAU DU FRESNE
Château du Fresne Champéon Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Concert au château
Concert au Château du Fresne à partir de 20h
Autour du 2ème Quatuor à cordes de Florence Price
Participation libre .
Château du Fresne Champéon 53640 Mayenne Pays de la Loire
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English :
Concert at the Castle
L’événement L’ETE CARAVAGE CONCERT AU CHATEAU DU FRESNE Champéon a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Mayenne Co