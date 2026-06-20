L’été chez Stan Commercy

Commercy

L’été chez Stan

Cour du château Stanislas Commercy Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 21:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-04

Venez découvrir l’édition 2026 de

L’ÉTÉ CHEZ STAN

Cour du Château Stanislas, Commercy

Tous les samedis à 21h, du 4 juillet au 29 août

Entrée libre !

Cette année, la Ville de Commercy donne rendez-vous au public pour neuf soirées estivales dans le cadre exceptionnel de la cour du Château Stanislas.

Au programme une création musicale et chorégraphique exceptionnelle pour ouvrir la saison, sept concerts et soirées musicales aux univers variés soul, rock, blues, musiques du monde, chanson française et reprises intergénérationnelles ainsi qu’une séance de cinéma en plein air au parc du Prieuré de Breuil. Une programmation éclectique, festive et accessible à tous qui promet de faire vibrer les soirées d’été au cœur du patrimoine commercien.

Dates 2026

En ouverture Samedi 4 juillet 21h00 Le Bestiaire Enchanté Orchestre- Balet

Samedi 11 juillet 21h00 Led Zap Soirée Soul

Samedi 18 juillet 22h00 En Fanfare Cinéma plein air au Prieuré de Breuil

Samedi 25 juillet 21h00 The Celtic Tramps Musiques du monde

Samedi 1er août 21h00 Devil Jo Soirée Rock

Samedi 8 août 21h00 Monsieur Ben Soirée Blues

Samedi 15 août 21h00 Soirée DJ Boum géante

Samedi 22 août 21h00 Du Vent dans les Micros Soirée festive

Samedi 29 août 21h00 Autour de France Tribute France Gall, soirée de clôture

Venez avec vos proches, votre bonne humeur et, pourquoi pas, un petit plaid pour profiter pleinement de ces belles soirées d’été !

Plus d’infos sur –> https://www.commercy.fr/ete-chez-stan/Tout public

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Cour du château Stanislas Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 02 18 mairie@commercy.fr

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English :

Come discover the 2026 edition of:

L’ÉDITION CHEZ STAN

Cour du Château Stanislas, Commercy

Every Saturday at 9 p.m., from July 4 to August 29

Free admission!

This year, the City of Commercy invites the public to nine summer evenings in the exceptional setting of the courtyard of Château Stanislas.

On the program: a spectacular musical and choreographic production to kick off the season, seven concerts and musical evenings featuring a variety of genres—soul, rock, blues, world music, French chanson, and intergenerational covers—as well as an outdoor movie screening at Parc du Prieuré de Breuil. An eclectic, festive program accessible to all that promises to bring the summer evenings to life in the heart of Commercien’s historic district.

2026 Dates:

Opening Night, Saturday, July 4, at 9:00 p.m.: Le Bestiaire Enchanté Orchestra and Ballet

Saturday, July 11, at 9:00 p.m.: Led Zap Soul Night

Saturday, July 18, at 10:00 p.m.: En Fanfare Outdoor Movie Night at the Prieuré de Breuil

Saturday, July 25 at 9:00 p.m.: The Celtic Tramps World Music

Saturday, August 1 at 9:00 p.m.: Devil Jo Rock Night

Saturday, August 8 at 9:00 p.m.: Monsieur Ben Blues Night

Saturday, August 15 at 9:00 p.m.: DJ Night Giant Dance Party

Saturday, August 22 at 9:00 p.m.: Du Vent dans les Micros? Festive Night

Saturday, August 29 at 9:00 p.m.: Autour de France? France Gall Tribute, Closing Night

Bring your friends and family, your good spirits, and—why not?—a small blanket to fully enjoy these beautiful summer evenings!

More info at –> https://www.commercy.fr/ete-chez-stan/

L’événement L’été chez Stan Commercy a été mis à jour le 2026-06-20 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS