L’été chez Stan Commercy
L’été chez Stan Commercy samedi 4 juillet 2026.
Commercy
L’été chez Stan
Cour du château Stanislas Commercy Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04 21:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-07-04
Venez découvrir l’édition 2026 de
L’ÉTÉ CHEZ STAN
Cour du Château Stanislas, Commercy
Tous les samedis à 21h, du 4 juillet au 29 août
Entrée libre !
Cette année, la Ville de Commercy donne rendez-vous au public pour neuf soirées estivales dans le cadre exceptionnel de la cour du Château Stanislas.
Au programme une création musicale et chorégraphique exceptionnelle pour ouvrir la saison, sept concerts et soirées musicales aux univers variés soul, rock, blues, musiques du monde, chanson française et reprises intergénérationnelles ainsi qu’une séance de cinéma en plein air au parc du Prieuré de Breuil. Une programmation éclectique, festive et accessible à tous qui promet de faire vibrer les soirées d’été au cœur du patrimoine commercien.
Dates 2026
En ouverture Samedi 4 juillet 21h00 Le Bestiaire Enchanté Orchestre- Balet
Samedi 11 juillet 21h00 Led Zap Soirée Soul
Samedi 18 juillet 22h00 En Fanfare Cinéma plein air au Prieuré de Breuil
Samedi 25 juillet 21h00 The Celtic Tramps Musiques du monde
Samedi 1er août 21h00 Devil Jo Soirée Rock
Samedi 8 août 21h00 Monsieur Ben Soirée Blues
Samedi 15 août 21h00 Soirée DJ Boum géante
Samedi 22 août 21h00 Du Vent dans les Micros Soirée festive
Samedi 29 août 21h00 Autour de France Tribute France Gall, soirée de clôture
Venez avec vos proches, votre bonne humeur et, pourquoi pas, un petit plaid pour profiter pleinement de ces belles soirées d’été !
Plus d’infos sur –> https://www.commercy.fr/ete-chez-stan/Tout public
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Cour du château Stanislas Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 02 18 mairie@commercy.fr
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English :
Come discover the 2026 edition of:
L’ÉDITION CHEZ STAN
Cour du Château Stanislas, Commercy
Every Saturday at 9 p.m., from July 4 to August 29
Free admission!
This year, the City of Commercy invites the public to nine summer evenings in the exceptional setting of the courtyard of Château Stanislas.
On the program: a spectacular musical and choreographic production to kick off the season, seven concerts and musical evenings featuring a variety of genres—soul, rock, blues, world music, French chanson, and intergenerational covers—as well as an outdoor movie screening at Parc du Prieuré de Breuil. An eclectic, festive program accessible to all that promises to bring the summer evenings to life in the heart of Commercien’s historic district.
2026 Dates:
Opening Night, Saturday, July 4, at 9:00 p.m.: Le Bestiaire Enchanté Orchestra and Ballet
Saturday, July 11, at 9:00 p.m.: Led Zap Soul Night
Saturday, July 18, at 10:00 p.m.: En Fanfare Outdoor Movie Night at the Prieuré de Breuil
Saturday, July 25 at 9:00 p.m.: The Celtic Tramps World Music
Saturday, August 1 at 9:00 p.m.: Devil Jo Rock Night
Saturday, August 8 at 9:00 p.m.: Monsieur Ben Blues Night
Saturday, August 15 at 9:00 p.m.: DJ Night Giant Dance Party
Saturday, August 22 at 9:00 p.m.: Du Vent dans les Micros? Festive Night
Saturday, August 29 at 9:00 p.m.: Autour de France? France Gall Tribute, Closing Night
Bring your friends and family, your good spirits, and—why not?—a small blanket to fully enjoy these beautiful summer evenings!
More info at –> https://www.commercy.fr/ete-chez-stan/
L’événement L’été chez Stan Commercy a été mis à jour le 2026-06-20 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS