L’été de l’Office Balade en canoë encadrée Alokanoë Belin-Béliet

Belin-Béliet

L’été de l’Office Balade en canoë encadrée

Alokanoë 87 Route de Bayonne Belin-Béliet Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 10:30:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

OFFICE DE TOURISME DU VAL DE L’EYRE

Guillaume d’Alokanoë vous propose une balade guidée en canoë sur l’un des tronçons les plus préservés de la rivière.

Cette immersion au fil de l’eau vous invite à poser un regard plus attentif sur la biodiversité locale forêt-galerie, faune discrète, reflets changeants… Une expérience apaisante, propice à la déconnexion et à la prise de conscience de la fragilité des milieux naturels.

Recommandations

– Savoir nager (obligatoire)

– À partir de 7 ans

– Avoir quelques notions de pratique du canoë

– Prévoir un tee-shirt à manches longues, des chaussures fermées, de l’anti-moustiques, et de l’eau pour s’hydrater

Inscriptions obligatoires 05 56 88 30 11

✉️ tourisme@valdeleyre.fr .

Alokanoë 87 Route de Bayonne Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 30 11 tourisme@valdeleyre.fr

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English : L’été de l’Office Balade en canoë encadrée

L’événement L’été de l’Office Balade en canoë encadrée Belin-Béliet a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Val de l’Eyre