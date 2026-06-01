L’été de l’Office Balade en canoë encadrée Alokanoë Belin-Béliet
L’été de l’Office Balade en canoë encadrée Alokanoë Belin-Béliet mardi 11 août 2026.
Belin-Béliet
L’été de l’Office Balade en canoë encadrée
Alokanoë 87 Route de Bayonne Belin-Béliet Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:30:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
OFFICE DE TOURISME DU VAL DE L’EYRE
Guillaume d’Alokanoë vous propose une balade guidée en canoë sur l’un des tronçons les plus préservés de la rivière.
Cette immersion au fil de l’eau vous invite à poser un regard plus attentif sur la biodiversité locale forêt-galerie, faune discrète, reflets changeants… Une expérience apaisante, propice à la déconnexion et à la prise de conscience de la fragilité des milieux naturels.
Recommandations
– Savoir nager (obligatoire)
– À partir de 7 ans
– Avoir quelques notions de pratique du canoë
– Prévoir un tee-shirt à manches longues, des chaussures fermées, de l’anti-moustiques, et de l’eau pour s’hydrater
Inscriptions obligatoires 05 56 88 30 11
✉️ tourisme@valdeleyre.fr .
Alokanoë 87 Route de Bayonne Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 30 11 tourisme@valdeleyre.fr
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English : L’été de l’Office Balade en canoë encadrée
L’événement L’été de l’Office Balade en canoë encadrée Belin-Béliet a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Val de l’Eyre
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