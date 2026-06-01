L’été de l’Office Visite de l’église de Mons, patrimoine du 11ème siècle art roman Belin-Béliet Belin-Béliet

Belin-Béliet

L’été de l’Office Visite de l’église de Mons, patrimoine du 11ème siècle art roman

Belin-Béliet 2002 route de Mons Belin-Béliet Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

OFFICE DE TOURISME DU VAL DE L’EYRE

Gwenolé Belbéoc’h, membre actif de l’association des Amis du Musée Lapios, vous propose une visite guidée sur l’histoire de l’église de Mons et de ses alentours.

Classée à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, elle est entourée de son charmant cimetière, est l’un des monuments les plus emblématiques des Landes girondines.

Au Moyen Âge, elle constituait une étape importante sur la voie de Tours, empruntée par les pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle.

La visite se poursuivra jusqu’à la fontaine Saint-Clair, également inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. Accessible par un petit chemin jouxtant le cimetière, cette fontaine guérisseuse fut décrite avec intérêt par Léo Drouyn, célèbre archéologue du XIXe siècle.

Inscriptions obligatoires 05 56 88 30 11

✉️ tourisme@valdeleyre.fr .

Belin-Béliet 2002 route de Mons Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 30 11 tourisme@valdeleyre.fr

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L’événement L’été de l’Office Visite de l’église de Mons, patrimoine du 11ème siècle art roman Belin-Béliet a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Val de l’Eyre