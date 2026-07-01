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L’été de l’Office Balade naturaliste sur les bords de l’Eyre (complet) Office de tourisme du Val de l’Eyre Salles

jeudi 16 juillet 2026 · Office de tourisme du Val de l'Eyre · Salles

L’été de l’Office Balade naturaliste sur les bords de l’Eyre (complet) Office de tourisme du Val de l’Eyre Salles

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Office de tourisme du Val de l'Eyre
Adresse
4 Allée du Champ de Foire
Ville
33770 Salles
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Salles

L’été de l’Office Balade naturaliste sur les bords de l’Eyre (complet)

Office de tourisme du Val de l’Eyre 4 Allée du Champ de Foire Salles Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

OFFICE DE TOURISME DU VAL DE L’EYRE

César vous guidera pour une balade au bord de la Leyre. Ludique, scientifique, sensible, les approches seront nombreuses et variées pour découvrir la vallée de la Leyre, son écosystème, le cycle de l’eau et les enjeux liés aux changements climatiques.

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Inscriptions obligatoires 05 56 88 30 11
✉️ tourisme@valdeleyre.fr   .

Office de tourisme du Val de l’Eyre 4 Allée du Champ de Foire Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 30 11  tourisme@valdeleyre.fr

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English : L’été de l’Office Balade naturaliste sur les bords de l’Eyre (complet)

L’événement L’été de l’Office Balade naturaliste sur les bords de l’Eyre (complet) Salles a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Val de l’Eyre

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