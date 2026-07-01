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L’été de l’Office Rando photos (complet) Office de tourisme du Val de l’Eyre Salles

dimanche 26 juillet 2026 · Office de tourisme du Val de l'Eyre · Salles

L’été de l’Office Rando photos (complet) Office de tourisme du Val de l’Eyre Salles

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Office de tourisme du Val de l'Eyre
Adresse
4 Allée du Champ de Foire
Ville
33770 Salles
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Salles

L’été de l’Office Rando photos (complet)

Office de tourisme du Val de l’Eyre 4 Allée du Champ de Foire Salles Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

OFFICE DE TOURISME DU VAL DE L’EYRE

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Dès 10 ans.

Inscriptions obligatoires 05 56 88 30 11
✉️ tourisme@valdeleyre.fr   .

Office de tourisme du Val de l’Eyre 4 Allée du Champ de Foire Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 30 11  tourisme@valdeleyre.fr

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English : L’été de l’Office Rando photos (complet)

L’événement L’été de l’Office Rando photos (complet) Salles a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Val de l’Eyre

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