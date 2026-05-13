L’été des Châteaux Château des Touches Les Touches Chavagnes-les-Redoux

Chavagnes-les-Redoux

L’été des Châteaux Château des Touches

Les Touches Château des Touches Chavagnes-les-Redoux Vendée

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Cet été, l’Office de Tourisme vous invite à découvrir des propriétés privées du Pays de Pouzauges. La visite d’environ 1h sera suivie d’un apéritif à base de produits locaux.

Ancien domaine seigneurial du XIXème siècle, il s’inscrit dans la mémoire locale et a également été le témoin des grandes heures du protestantisme dans la région, période marquante qui a profondément influencé la vie des communautés et des territoires environnants.

Entre héritage religieux, histoire rurale et évolution d’une demeure de caractère, cette visite guidée vous invite à lire les traces du passé, là où patrimoine et mémoire locale se rencontrent avec authenticité et simplicité.

La soirée se terminera autour d’un apéritif de produits locaux.

Durée de visite environ 1h .

Les Touches Château des Touches Chavagnes-les-Redoux 85390 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 91 82 46 accueil@tourisme-paysdepouzauges.fr

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English :

This summer, the Tourist Office invites you to discover private properties in the Pays de Pouzauges. The 1-hour tour will be followed by an aperitif featuring local produce.

L’événement L’été des Châteaux Château des Touches Chavagnes-les-Redoux a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges