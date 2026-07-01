Informations pratiques

Bondeval

L’été des écrivains Promenade autour d’André Beuclé Bondeval

Rue de l’église Bondeval Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 14:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19 2026-08-23

Dans le cadre de L’Été des écrivains 2026, l’association André Beucler vous invite à partir sur les traces de cet écrivain profondément attaché au Pays de Montbéliard.

À l’occasion du centenaire de ses premiers écrits, venez découvrir son œuvre, son parcours et les lieux qui ont marqué son histoire lors d’une rencontre littéraire à Bondeval.

L’après-midi débutera par la projection d’un court métrage consacré à la jeunesse et aux débuts littéraires d’André Beucler, suivie d’une présentation de son premier récit.

Les participants partiront ensuite pour une promenade commentée sur le Sentier littéraire André Beucler, jusqu’à la maison familiale de l’écrivain. Ponctuée de lectures proposées par Béatrice et Patrick Plaisance de la compagnie Moulinage, cette balade permettra de découvrir les paysages et les inspirations qui ont nourri son œuvre.

Un moment convivial autour d’une collation clôturera l’après-midi, propice aux échanges autour de la vie et de l’actualité littéraire d’André Beucler.

Une animation ouverte à tous les enfants pourront découvrir un écrivain attaché à la nature et à son territoire grâce aux panneaux du sentier consacrés à la faune et à la flore locales ; les adolescents et adultes découvriront quant à eux le regard d’un auteur témoin du XXᵉ siècle, de ses évolutions artistiques, sociales et culturelles. .

Rue de l’église Bondeval 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté association@andrebeucler.com

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English : L’été des écrivains Promenade autour d’André Beuclé Bondeval

L’événement L’été des écrivains Promenade autour d’André Beuclé Bondeval Bondeval a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD