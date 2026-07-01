L’été des écrivains Promenade autour d’André Beucler Rue de l’Église Bondeval

Informations pratiques

Bondeval

L’été des écrivains Promenade autour d’André Beucler

Rue de l’Église Mairie de Bondeval Bondeval Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 14:30:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-07-19 2026-08-23

Sous le label l’été des écrivains 2026, inauguré cette année par la Fédération des Maisons d’écrivain et des Patrimoines littéraires dédié à faire connaître au public le plus large les ouvrages d’auteurs célèbres ou discrets et les lieux qu’ils ont fréquentés, l’association André Beucler organisera à la mairie de Bondeval (Doubs) et sur le Sentier littéraire André Beucler une animation sur l’actualité littéraire de l’auteur, autour du centenaire de ses premiers écrits.

Cette animation se tiendra le dimanche 19 juillet 2026 et le dimanche 23 août à 14h30 à la mairie de Bondeval.

Elle comprendra

– Un court métrage (15 minutes) évoquant la jeunesse et les débuts littéraires de l’auteur par lui-même.

– La présentation du premier récit d’André Beucler La Ville anonyme paru en 1925 (Gallimard), réédité dans la collection folio Gallimard.

– Une promenade commentée jusqu’à la maison familiale et ponctuée de lectures par Béatrice et Patrick Plaisance de la compagnie Moulinage

– Une collation au retour de la promenade pour continuer les discussions.

Cette animation est adaptée

Aux enfants par la découverte d’un homme de lettres sensible à la nature et fidèle à sa région, le Sentier André Beucler comprend 30 panneaux dont 15 panneaux sur la faune et la flore de la région.

Aux adolescents André Beucler a décrit à travers son oeuvre et ses reportages, la vie littéraire, artistique, sociale et politique du XXe siècle. Observateur perspicace et reconnu de cette période folle et tragique il laisse un témoignage qui résonne encore aujourd’hui.

Aux adultes Écrivain novateur par son style imagé, ses portraits de femme et la description des décors dans lesquelles évoluent ses personnages, il permet de sentir ce siècle rempli de poésie et de drames. .

Rue de l’Église Mairie de Bondeval Bondeval 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 47 30 95 association@andrebeucler.com

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English : L’été des écrivains Promenade autour d’André Beucler

L’événement L’été des écrivains Promenade autour d’André Beucler Bondeval a été mis à jour le 2026-07-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD