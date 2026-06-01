L’Été du Canal revient pour une 19ème édition samedi 27 juin 2026.

Chaque été depuis 2007, les canaux du Nord-Est parisien accueillent l’Été du Canal, un festival unique où l’on se retrouve pour naviguer, flâner, danser ou simplement profiter des berges animées.

Imaginé par Seine-Saint-Denis Tourisme en 2007 et porté par 17 villes partenaires, cet événement invite chaque année habitants, Franciliens et visiteurs à explorer le territoire autrement. Du bassin de la Villette aux canaux de l’Ourcq et de Saint-Denis jusqu’à la boucle nord de la Seine, une programmation riche et conviviale attend le grand public.

Cette année, les deux temps forts font leur grand retour, avec quelques nouveautés…

Canal en pagaies ouvre le festival le 27 juin et propose une descente du canal de l’Ourcq de 10km entre Sevran et Pantin, en kayak ou en canoë. La manifestation est rythmée par des interventions artistiques et musicales, avec un concert d’ouverture par l’Orchestre de spectacle de Montreuil en coproduction avec le théâtre de la Poudrerie, mais aussi des musiciens performant sur des embarcations, pour terminer en fête avec Pantin sur Mer qui se tiendra du 27 au 28 juin.

L’édition 2025 de Canal en pagaies ; Crédits : Bruno Lévy

La Grande marche Héritage olympique revient elle aussi le 1er août, avec de nouveaux itinéraires. Cette année, non pas un, mais cinq parcours sont proposés : quatre randos à pied et une balade à vélo. Quatre départs sont possibles : Épinay-sur-Seine, Bobigny, Porte de la Chapelle et le parc de la Villette (d’où partiront la balade à vélo et une des marches). Tous les participant.es se retrouvent à l’arrivée au bassin de la Maltournée à Saint-Denis.

La visite du village des athlètes lors de la 1ère édition de la Grande marche Héritage olympique | L’édition 2025 de Canal en pagaies ; Crédits : Bruno Lévy

Les animations emblématiques sont également au rendez-vous et à retrouver tout au long du festival.

Les navettes fluviales, à 1 euro le samedi et 2 euros le dimanche, permettent de circuler entre les différents pôles d’animations de Paris à Aulnay/Pavillons avec une nouveauté cette année : la possibilité de payer par carte bancaire.

Une des navettes fluviales naviguant sur le canal de l’Ourcq | L’édition 2025 de Canal en pagaies ; Crédits : JM Sicot

Bon plan : possibilité de réserver des “packages” :

Navette + expo

Navette + balade / visite

Navette + atelier

Navette + spectacle

Et cette année, il est possible de prendre le package “navette + baignade” à Pantin.

Les visiteurs peuvent également embarquer pour des croisières thématiques toujours plus variées (gourmandes, olympiques, patrimoniales, street art, etc.). Le retour des croisières cinéma vient enrichir cette programmation, en proposant une expérience originale qui conduit les participant.es jusqu’au cinéma en plein air de la Villette.

Une croisière festive et musicale qui affiche complet | L’édition 2025 de Canal en pagaies ; Crédits : Arthur Crestani

Si vous préférez rester sur la rive, de nombreuses animations vous attendent.

Les villes participantes mettent en place des programmations estivales, avec pour certaines des bases nautiques, où sont organisés des bals comme à la Péniche Guinguette du Chat qui Pêche ou des spectacles comme à la Maison des Jonglages.

Pour un moment plus créatif, les ateliers ludiques sont toujours au programme, avec par exemple des initiations à la gravure sur pierre, au beatbox,

mais aussi des ateliers gourmands pour apprendre à fabriquer son propre

pain, mêlant découverte, créativité et savoir-faire artisanal.

Enfin, plusieurs événements phares vont rythmer la saison estivale, tels que Pantin sur mer les 27 et 28 juin qui offre deux jours de concerts et DJ set gratuits, ainsi que le festival Voyage, Voyage les 4 et 5 juillet qui met à l’honneur des animations culturelles et musicales.

L’info en plus De nouvelles zones de baignades vont voir le jour à Pantin, à Saint-Denis (bassin de la Maltournée) ainsi qu’au bassin de la Villette dans le cadre de Paris Plages.

Jetez un coup d’œil juste ici à ce qui vous attend !

L’Été du Canal est de retour le 27 juin 2026 ! Pendant sept week-ends, laissez-vous embarquer au fil des canaux parisiens et profitez d’une programmation festive et accessible, mêlant activités nautiques, spectacles, croisières et animations en tous genres.

Du samedi 27 juin 2026 au dimanche 09 août 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-10T01:59:59+02:00

Date(s) :



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