L’été du Lab’Sauvage le Lab’Sauvage Passavant-la-Rochère

Passavant-la-Rochère

L’été du Lab’Sauvage

le Lab’Sauvage 1 Place Dieu Passavant-la-Rochère Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Le Lab’Sauvage est un lieu de découverte des sciences, de la nature, et de la photo.

Le site est ouvert à la visite pour découvrir l’exposition, les démonstrations d’expériences, et le cabinet de curiosités.

Samedis et dimanches de 16h à 19h, entrée libre.

-SORTIES NATURALISTES (mercredis et samedis)

à la découverte de la forêt, de la rivière, de l’étang, ou de la prairie.

-A VOUS LE LABO ! (mercredis et samedis)

des ateliers sciences pour découvrir un aspect de la physique/chimie, réaliser de nombreuses expériences, et fabriquer un objet en lien avec le thème du jour Magnétisme, Liquides, ou Culture de Cristaux

-INITIATION PHOTO NATURE (mercredis et dimanches)

avec votre appareil photo ou votre smartphone, apprenez les bases de la photo naturaliste pour immortaliser plantes, animaux, ou paysages lors de vos balades.

-MON PETIT MONDE (dimanches)

lors de cet atelier créatif, en studio, assemblez éléments naturels et effets physico-chimique pour construire votre propre petit univers, et apprenez à le photographier grâce à l’accompagnement et au matériel fournis.

-BALADE FLUORESCENCE (samedis)

les ultra-violets, invisibles, font briller certains matériaux et êtres vivants d’étranges couleurs. Un phénomènes étonnant à découvrir lors de cette sortie forestière nocturne à la lumière des torches UV.

Retrouvez tous les détails du programme sur facebook Le Lab’Sauvage, instagram lelabsauvage, ou le site ythubin.fr .

le Lab’Sauvage 1 Place Dieu Passavant-la-Rochère 70210 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 93 73 62 ythubin@proton.me

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English : L’été du Lab’Sauvage

L’événement L’été du Lab’Sauvage Passavant-la-Rochère a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD