Saint-Didier-sur-Doulon

L’été du Légendaire Végétal

Estivareilles Saint-Didier-sur-Doulon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

Vendredi 3 juillet Nocturne aux jardin de 20h30 à 23h. Samedi 4 juillet Déjeuner végétal, ateliers thématiques, scène ouverte du conte, apéro festif. Dimanche 5 juillet de 10h30 à 15h retour au jardin.

.

Estivareilles Saint-Didier-sur-Doulon 43440 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes maisondulegendairevegetal@mailo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Friday, July 3: Evening event in the garden from 8:30 p.m. to 11:00 p.m. Saturday, July 4: Vegetarian lunch, themed workshops, open-mic storytelling, festive happy hour. Sunday, July 5: From 10:30 a.m. to 3:00 p.m., back to the garden.

L’événement L’été du Légendaire Végétal Saint-Didier-sur-Doulon a été mis à jour le 2026-06-16 par Communauté de communes des rives Haut-Allier