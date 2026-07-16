Informations pratiques

Montirat

L’ÉTÉ EN CORBIÈRES DOMAINE CALMEL & JOSEPH

Montirat Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:00:00

fin : 2026-08-05 23:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Le Domaine Calmel & Joseph a le plaisir de vous convier à une dégustation de ses vins ainsi que des vins du Domaine Roquenegade et le Clos Touchant.

Guinguette, restauration sur place, animation musicale.

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Montirat 11800 Aude Occitanie

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English :

Domaine Calmel & Joseph is pleased to invite you to a tasting of its wines, as well as those of Domaine Roquenegade and Clos Touchant.

Guinguette, on-site catering, musical entertainment.

L’événement L’ÉTÉ EN CORBIÈRES DOMAINE CALMEL & JOSEPH Montirat a été mis à jour le 2026-07-16 par