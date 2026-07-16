L’ÉTÉ EN CORBIÈRES DOMAINE CALMEL & JOSEPH Montirat
mercredi 5 août 2026 · Montirat
Informations pratiques
Montirat
L’ÉTÉ EN CORBIÈRES DOMAINE CALMEL & JOSEPH
Montirat Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:00:00
fin : 2026-08-05 23:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Le Domaine Calmel & Joseph a le plaisir de vous convier à une dégustation de ses vins ainsi que des vins du Domaine Roquenegade et le Clos Touchant.
Guinguette, restauration sur place, animation musicale.
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Montirat 11800 Aude Occitanie
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English :
Domaine Calmel & Joseph is pleased to invite you to a tasting of its wines, as well as those of Domaine Roquenegade and Clos Touchant.
Guinguette, on-site catering, musical entertainment.
L’événement L’ÉTÉ EN CORBIÈRES DOMAINE CALMEL & JOSEPH Montirat a été mis à jour le 2026-07-16 par