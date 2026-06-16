L’ÉTÉ EN CORBIÈRES DOMAINE DE LA RUNE Talairan
L’ÉTÉ EN CORBIÈRES DOMAINE DE LA RUNE Talairan jeudi 23 juillet 2026.
Talairan
L’ÉTÉ EN CORBIÈRES DOMAINE DE LA RUNE
D613 Talairan Aude
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23 22:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Le Domaine de la Rune ouvre les portes de son domaine et a le plaisir d’accueillir le Château de Luc Famille Fabre, le Château de Cicéron et le Domaine Dernacueillette pour vous faire découvrir les cuvées de ces quatre domaines.
– Animation musicale avec Jako & sa Tchakboum Machine
– Restauration sur place
Venez partager un moment convivial autour de la dégustation des vins de ces quatre domaines et profiter d’une ambiance festive et chaleureuse.
Nous serons ravis de vous accueillir !
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D613 Talairan 11220 Aude Occitanie +33 4 68 27 73 00
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English :
Domaine de la Rune is opening the doors to its estate and is pleased to welcome Château de Luc ? the Fabre family, Château de Cicéron, and Domaine Dernacueillette to introduce you to the wines from these four estates.
– Musical entertainment by %AB Jako & his Tchakboum Machine %BB
– Food available on site
Come share a friendly moment tasting wines from these four estates and enjoy a warm, festive atmosphere.
We look forward to welcoming you!
L’événement L’ÉTÉ EN CORBIÈRES DOMAINE DE LA RUNE Talairan a été mis à jour le 2026-06-16 par
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