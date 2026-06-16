L’ÉTÉ EN CORBIÈRES Luc-sur-Orbieu
L’ÉTÉ EN CORBIÈRES Luc-sur-Orbieu jeudi 16 juillet 2026.
Luc-sur-Orbieu
L’ÉTÉ EN CORBIÈRES
Luc-sur-Orbieu Aude
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-07-16 22:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Le Château Hauterive le Haut a le plaisir de vous convier à une dégustation de ses cuvées, en association avec le Château de Saint-Eutrope et le Clos Canos.
– Animation musicale avec DJ NICO
– Restauration sur place
Venez partager un moment convivial autour de la découverte de nos vins et profiter d’une ambiance festive et chaleureuse.
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Luc-sur-Orbieu 11200 Aude Occitanie +33 4 68 27 73 00
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English :
Château Hauterive le Haut is pleased to invite you to a tasting of its wines, in partnership with Château de Saint-Eutrope and Clos Canos.
– Musical entertainment with DJ NICO
– Food available on site
Come join us for a fun-filled evening as we explore our wines and enjoy a warm, festive atmosphere.
L’événement L’ÉTÉ EN CORBIÈRES Luc-sur-Orbieu a été mis à jour le 2026-06-16 par
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