Informations pratiques

Luc-sur-Orbieu

L’OPÉRA S’INVITE AU CHÂTEAU DE LUC

1 rue du château Luc-sur-Orbieu Aude

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 19:00:00

fin : 2026-07-28 23:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Le Château de Luc a le plaisir d’accueillir une soirée d’opéra exceptionnelle dans sa cour pour la 2e année, dans le cadre du festival d’Art Lyrique.

L’opéra « Le Postillon de Lonjumeau » d’A. Adam L’inscription à la représentation se fait directement sur le site internet du festival A Ciel Ouvert.

Dès 19h00 (entrée libre), venez profiter d’un moment convivial avant le spectacle autour d’une dégustation de nos vins bio Famille Fabre.

Vous pourrez également déguster nos vins au verre ou à la bouteille, accompagnés de planches mixtes gourmandes proposées sur place.

Un rendez-vous estival unique mêlant musique, patrimoine et plaisirs du vin

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1 rue du château Luc-sur-Orbieu 11200 Aude Occitanie +33 6 31 01 73 09 oenotourisme@famille-fabre.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Château de Luc is pleased to host an exceptional opera evening in its courtyard for the second year in a row, as part of the Art Lyrique festival.

The opera “Le Postillon de Lonjumeau” by A. Adam. Registration for the performance can be done directly on the A Ciel Ouvert festival website.

Starting at 7:00 p.m. (free admission), come enjoy a friendly get-together before the show with a tasting of our Famille Fabre organic wines.

You can also enjoy our wines by the glass or by the bottle, paired with gourmet mixed platters available on-site.

A unique summer event combining music, heritage, and the pleasures of wine

L’événement L’OPÉRA S’INVITE AU CHÂTEAU DE LUC Luc-sur-Orbieu a été mis à jour le 2026-07-03 par