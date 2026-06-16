Lagrasse

L’ÉTÉ EN CORBIÈRES SOIRÉE TERROIR DE LAGRASSE

4 Rive Gauche Lagrasse Aude

Tarif : 10 – 10 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-07-16 22:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Venez rencontrer les vignerons à l’Abbaye de Lagrasse !

Au programme

– Dégustation des vins du terroir de Lagrasse avec 15 vignerons présents (1 verre + 3 consommations 10€ sans réservation préalable)

ou

– Formule repas 10% local avec Entrée, plat et dessert (places limitées sur réservation) 35 €

Ambiance musicale.

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4 Rive Gauche Lagrasse 11220 Aude Occitanie +33 4 68 27 73 00

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English :

Come meet the winemakers at the Abbaye de Lagrasse!

On the agenda:

– Tasting of local Lagrasse wines with 15 winemakers in attendance (1 glass + 3 drinks for 10?—no reservation required)

or

– 10% local meal package with appetizer, main course, and dessert (limited seating: reservations required): 35?

Live music.

L’événement L’ÉTÉ EN CORBIÈRES SOIRÉE TERROIR DE LAGRASSE Lagrasse a été mis à jour le 2026-06-16 par