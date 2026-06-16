L’ÉTÉ EN CORBIÈRES SOIRÉE TERROIR DE LAGRASSE Lagrasse
L’ÉTÉ EN CORBIÈRES SOIRÉE TERROIR DE LAGRASSE Lagrasse jeudi 16 juillet 2026.
Lagrasse
L’ÉTÉ EN CORBIÈRES SOIRÉE TERROIR DE LAGRASSE
4 Rive Gauche Lagrasse Aude
Tarif : 10 – 10 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-07-16 22:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Venez rencontrer les vignerons à l’Abbaye de Lagrasse !
Au programme
– Dégustation des vins du terroir de Lagrasse avec 15 vignerons présents (1 verre + 3 consommations 10€ sans réservation préalable)
ou
– Formule repas 10% local avec Entrée, plat et dessert (places limitées sur réservation) 35 €
Ambiance musicale.
.
4 Rive Gauche Lagrasse 11220 Aude Occitanie +33 4 68 27 73 00
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English :
Come meet the winemakers at the Abbaye de Lagrasse!
On the agenda:
– Tasting of local Lagrasse wines with 15 winemakers in attendance (1 glass + 3 drinks for 10?—no reservation required)
or
– 10% local meal package with appetizer, main course, and dessert (limited seating: reservations required): 35?
Live music.
L’événement L’ÉTÉ EN CORBIÈRES SOIRÉE TERROIR DE LAGRASSE Lagrasse a été mis à jour le 2026-06-16 par
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