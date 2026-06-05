Informations pratiques

Kruth

L’été qui sauve

lieu dit Rittleh Kruth Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09 10:00:00

fin : 2026-08-09 17:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Découvrez gratuitement les gestes de premiers secours et les réflexes qui sauvent. Une journée conviviale, ouverte à tous, pour apprendre à réagir efficacement face à une urgence et acquérir des compétences utiles au quotidien.

L’été qui sauve est une journée de sensibilisation dédiée aux gestes de premiers secours. Le public est invité à découvrir et à s’initier gratuitement aux réflexes essentiels pour réagir face à une urgence et adopter les bons comportements qui peuvent sauver des vies. Une rencontre conviviale, accessible à tous, pour apprendre des gestes simples et utiles au quotidien. .

lieu dit Rittleh Kruth 68820 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 90 42 ul.thann@croix-rouge.fr

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English :

Learn first aid techniques and life-saving reflexes for free. A fun, friendly day open to everyone, where you’ll learn how to respond effectively in an emergency and gain skills that are useful in everyday life.

L’événement L’été qui sauve Kruth a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay