L’été qui sauve Kruth
dimanche 9 août 2026 · Kruth
Informations pratiques
Kruth
L’été qui sauve
lieu dit Rittleh Kruth Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09 10:00:00
fin : 2026-08-09 17:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Découvrez gratuitement les gestes de premiers secours et les réflexes qui sauvent. Une journée conviviale, ouverte à tous, pour apprendre à réagir efficacement face à une urgence et acquérir des compétences utiles au quotidien.
L’été qui sauve est une journée de sensibilisation dédiée aux gestes de premiers secours. Le public est invité à découvrir et à s’initier gratuitement aux réflexes essentiels pour réagir face à une urgence et adopter les bons comportements qui peuvent sauver des vies. Une rencontre conviviale, accessible à tous, pour apprendre des gestes simples et utiles au quotidien. .
lieu dit Rittleh Kruth 68820 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 90 42 ul.thann@croix-rouge.fr
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English :
Learn first aid techniques and life-saving reflexes for free. A fun, friendly day open to everyone, where you’ll learn how to respond effectively in an emergency and gain skills that are useful in everyday life.
L’événement L’été qui sauve Kruth a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay