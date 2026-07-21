Informations pratiques

Venoy

Let’s Goldman

Salle des fêtes Venoy Yonne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 19:00:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Let’s Goldman vous invite à revivre les plus grands succès de Jean-Jacques Goldman lors d’une soirée placée sous le signe de la musique et de la solidarité. En participant, vous soutenez une cause essentielle 100 % des bénéfices seront reversés à l’Œuvre des Pupilles des Sapeurs-Pompiers de France. Une ambiance conviviale, de l’émotion et un bel élan de générosité vous attendent. Réservez vos places sur HelloAsso et venez nombreux partager musique, émotion et solidarité ! .

Salle des fêtes Venoy 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté udsp89infoconcert@gmail.com

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English : Let’s Goldman

L’événement Let’s Goldman Venoy a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Auxerrois