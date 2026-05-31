Leurs coeurs se balancer, Théâtre Jean-François Voguet, Fontenay-sous-bois, Fontenay-sous-Bois

Leurs coeurs se balancer 9 et 10 octobre Théâtre Jean-François Voguet, Fontenay-sous-bois Val-de-Marne

Invitation sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T10:00:00+02:00 – 2026-10-09T10:35:00+02:00

Fin : 2026-10-10T15:00:00+02:00 – 2026-10-10T15:35:00+02:00

Dans une forêt entre le jour et la nuit, une petite fille sans nom part à la recherche de son identité. Sur son chemin, elle recontre des personnages étonnants : Court-très-vite, qui court après le temps, et un lapin sans visage. Grâce à leur compagnie, elle découvre la tendresse, l’amitié et la beauté des choses simples

Portée par les voix et la musique, cette aventure poétique célèbre la douceur de vivre. Pas besoin d’être fort pour grandir : le doute, l’écoute, et la sensibilité sont des forces précieuses. Un spectacle sensoriel où les instruments et émotions vibrent ensemble.

Spectacle à partir de 3 ans. Durée : 35 mn.

Texte : Claudine Galea (commande d’écriture)

Mise en scène : Christophe Laluque

Jeu : Chantal Lavallée, Clémentine Lebocey (double distribution en cours), Rosa Pradinas

Création lumière : Franz Laimé

Costumes : Lou Bonnaudet

Assistanat mise en scène : Hannah Wachter

Diffusion : (diffusion@amin-theatre.fr)

Production : Amin Théâtre

Coproductions : Théâtre du Champ Exquis à Blainville-sur-Orne – Scène

Conventionnée d’Intérêt National art, enfance, jeunesse, L’Envolée – Pôle artistique du Val Briard, Théâtre Brétigny – Scène Conventionnée d’Intérêt National arts & humanités, Théâtre de Suresnes Jean Vilar, Théâtre du Fil de l’eau à Pantin.

Résidence d’écriture à Cannes portée par le théâtre municipal de La Licorne, scène conventionnée Art, enfance, jeunesse et la Ville de Cannes.

Aides à la résidence : La Minoterie, scène conventionnée Art, Enfance, Jeunesse – Dijon, et Théâtre Dunois.

Avec la participation du Studio | ESCA.

La compagnie est soutenue par : DRAC Île-de-France – Ministère de la culture et de la communication (compagnie conventionnée), Conseil Régional d’Île-de-France, Conseil Départemental de l’Essonne. Avec l’aide à la résidence laboratoire et l’aide à la diffusion de la Ville de Paris.

Théâtre Jean-François Voguet, Fontenay-sous-bois 18 allée maxime gorki, fontenay sous bois Fontenay-sous-Bois 94120 La Redoute Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « diffusion@amin-theatre.fr »}]

Amin Théâtre – Christophe Laluque Théâtre Amin Théâtre

Ernesto Timor