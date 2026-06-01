MARSA – L’ONDE ET CYBELE, Le Comptoir Halle Roublot, Fontenay-sous-Bois

MARSA – L’ONDE ET CYBELE Vendredi 19 juin, 19h30 Le Comptoir Halle Roublot Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T19:30:00+02:00 – 2026-06-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-19T19:30:00+02:00 – 2026-06-19T20:30:00+02:00

Hymne à la rencontre et à la libre-circulation des humanités par delà sons et merveilles, la musique de Marsa propose une voyage d’une intensité rare où les racines semblent s’arroser dans un flux incessant de rythmes, de mélodies et d’envolées improvisées empruntées au bal trad, au jazz, aux maqâms et musiques de transe.

Sollicités par des artistes tels que Clara Ysé, Rebecca Roger-Cruz, Bachar Mar-Khalifé, Robinson Khoury, Ève Risser, Ibrahim Maalouf, Lynn Adib ou Dafné Khritaras, leur talent et leur joie communicative battent ici de leurs propres ailes, dans un concentré d’émotions et de couleurs, qui s’inscrit dans la droite ligne des créations hors-cadres défendues par l’Onde & Cybèle au fil des ans (Le Cri du Caire, Les Exilés Poétiques, les Balades Extraordinaires ou LUMIO avec A Filetta et Abdullah Miniawy).

L’ONDE ET CYBELE soutenue par la DRAC Ile-de-France en 2026 au titre de l’aide au projet.

Le Comptoir Halle Roublot 95 Rue Roublot, 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 Rigollots – Roublot – Carrières Val-de-Marne Île-de-France

MARSA – NOUVELLE SIGNATURE Avec Lina Belaïd, Sylvain Rabourdin & Wadie Naïm

Hélène Bozzi