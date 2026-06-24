Lever de soleil et petit déjeuner montagnard sur le parking de la mairie Ourdon mardi 4 août 2026.

Ourdon

Lever de soleil et petit déjeuner montagnard

sur le parking de la mairie OURDON Ourdon Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 06:00:00

fin : 2026-08-04 09:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Venez assister au lever du soleil au cœur de la magnifique vallée de Castelloubon suivi d’un petit déjeuner montagnard avec produits locaux! C’est une immersion dans la quiétude des montagnes, un réveil inoubliable face à l’immensité. Rien de mieux pour commencer votre journée enveloppée de calme et de beauté.

Rendez-vous à 6h à Ourdon, sur le parking de la mairie.

Retour vers 9h.

Tarifs:

Adultes: 25€

Enfant à partir de 8 ans (-de 15 ans): 20€

10% de réduction à partir de 4 personnes.

Place limitées, petits groupes.

Réservation au 05 32 41 88 10

Tous les mardis du07/07 au 25/08

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sur le parking de la mairie OURDON Ourdon 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 32 41 88 10

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English :

Come watch the sunrise in the heart of the magnificent Castelloubon Valley, followed by a mountain-style breakfast featuring local products! It’s an immersion in the tranquility of the mountains, an unforgettable awakening amidst the vastness of the landscape. There’s no better way to start your day than surrounded by calm and beauty.

Meet at 6 a.m. in Ourdon, in the town hall parking lot.

Return around 9 a.m.

Prices:

Adults: 25?

Children ages 8 and up (under 15): 20?

10% discount for groups of 4 or more.

Limited spaces, small groups.

Reservations at 05 32 41 88 10

Every Tuesday from July 7 to August 25

L’événement Lever de soleil et petit déjeuner montagnard Ourdon a été mis à jour le 2026-06-24 par OT de Lourdes|CDT65