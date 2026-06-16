Lever du soleil sur la Dune du Pilat Gujan-Mestras
Lever du soleil sur la Dune du Pilat Gujan-Mestras mercredi 5 août 2026.
Gujan-Mestras
Lever du soleil sur la Dune du Pilat
Gujan-Mestras Gironde
Tarif : 12.5 – 12.5 – 12.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 06:15:00
fin : 2026-08-05 07:45:00
Date(s) :
2026-08-05
Vivez une expérience unique.
Tout en profitant de la magie de la palette des couleurs au lever du soleil, je vous propose d’aller au delà du Site naturel classé, de son panorama à couper le souffle, de son terrain de jeu pour les petits, en vous faisant découvrir cette archive patrimoniale, qui grâce aux fouilles archéologiques, nous raconte l’histoire du Pays de Buch et de ses habitants, depuis la préhistoire.
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INFORMATIONS PRATIQUES:
Visite en français
Durée 1h30
Rendez-vous 15 minutes avant le début de la visite, devant le point information tourisme, sur l’aire d’accueil du parking, à côté des sanitaires.
Tarif unique: 12.50€
RESERVATION OBLIGATOIRE .
Gujan-Mestras 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 66 12 65 tourismegujanmestras@terraostra.com
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English : Lever du soleil sur la Dune du Pilat
L’événement Lever du soleil sur la Dune du Pilat Gujan-Mestras a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Gujan-Mestras
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