Lever du soleil sur la Dune du Pilat Gujan-Mestras mercredi 5 août 2026.

Gujan-Mestras

Lever du soleil sur la Dune du Pilat

Gujan-Mestras Gironde

Tarif : 12.5 – 12.5 – 12.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 06:15:00

fin : 2026-08-05 07:45:00

Date(s) :

2026-08-05

Vivez une expérience unique.

Tout en profitant de la magie de la palette des couleurs au lever du soleil, je vous propose d’aller au delà du Site naturel classé, de son panorama à couper le souffle, de son terrain de jeu pour les petits, en vous faisant découvrir cette archive patrimoniale, qui grâce aux fouilles archéologiques, nous raconte l’histoire du Pays de Buch et de ses habitants, depuis la préhistoire.

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INFORMATIONS PRATIQUES:

Visite en français

Durée 1h30

Rendez-vous 15 minutes avant le début de la visite, devant le point information tourisme, sur l’aire d’accueil du parking, à côté des sanitaires.

Tarif unique: 12.50€

RESERVATION OBLIGATOIRE .

Gujan-Mestras 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 66 12 65 tourismegujanmestras@terraostra.com

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English : Lever du soleil sur la Dune du Pilat

L’événement Lever du soleil sur la Dune du Pilat Gujan-Mestras a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Gujan-Mestras