Levez les yeux ! Féérie de la Forge, un monde habité par l’imaginaire, La Forge, Honfleur

Informations pratiques

Levez les yeux ! Féérie de la Forge, un monde habité par l’imaginaire Vendredi 18 septembre, 10h00, 13h30 La Forge Calvados

Durée 1h30, 10 pers. max par groupe, prévoir carnets à dessins, supports, crayons et/ou feutres, complet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T13:30:00+02:00 – 2026-09-18T15:00:00+02:00

Visite animée par l’artiste plasticienne Florence Marie.

Par groupe d’environ 10 enfants, les élèves découvriront la Forge un lieu féérique, unique et atypique dans Honfleur. La visite sera assurée par l’artiste plasticienne qui y travaille et en est la créatrice. Pendant ce temps les autres élèves dessineront afin de faire travailler leur imaginaire à partir du lieu dans lequel ils se trouvent…

La Forge 25 rue de la Foulerie, 14600 Honfleur Honfleur 14600 Honfleur Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/feerie-de-la-forge-2342 »}]

Visite animée par l’artiste plasticienne Florence Marie.

Eugénie Baylac