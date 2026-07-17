Levez les yeux ! La Basilique des champs, Basilique Notre-Dame, Avioth

Informations pratiques

Levez les yeux ! La Basilique des champs Vendredi 18 septembre, 08h30, 13h30 Basilique Notre-Dame Meuse

groupe de 60 enfants maximum (voir avec l’animateur pour le choix des activités)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:30:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T13:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00

Au beau milieu d’un village typiquement meusien, partez à la découverte d’unne étonnante église gothique médiévale actuellement en restauration.

Avec ses vitraux, ses statues et ses légendes anciennes de plusieurs centaines d’années, la basilique d’Avioth recèle de nombreux trésors et permet d’en apprendre un peu plus sur les secrets des bâtisseurs d’églises.

Maternelle – Elémentaire : après la visite de l’église, un atelier coloriage est proposé. Chaque enfant repart avec son masque de gargouille inspiré des animaux fantastiques qui ornent les façades du monument.

Basilique Notre-Dame Place de l’Abbé Delhotel, 55600 Avioth Avioth 55600 Meuse Grand Est 03 37 86 02 72 38 http://www.avioth.fr/ https://www.facebook.com/pages/Avioth/183513125023524 [{« type »: « email », « value »: « animavioth@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0786027238 »}] Aussi nommée « la basilique des champs », ce joyau de l’architecture gothique, dont la construction a débuté au XIIIe siècle suite à la découverte de la statue de la Vierge, est situé dans un village de 140 habitants. L’église a été élevée au rang de basilique en 1993 par Jean-Paul II.

Cet édifice impressionne par ses dentelles de pierre, ses portails, ses gargouilles fantastiques, son mobilier de pierre d’époque et bien sûr par sa Recevresse, monument unique au monde, destinée autrefois à recevoir les offrandes des pèlerins. Elle est le siège d’un pèlerinage séculaire dédiée à Notre-Dame d’Avioth chaque 16 juillet.

Au beau milieu d’un village typiquement meusien, partez à la découverte d’unne étonnante église gothique médiévale actuellement en restauration.

©Anim’Avioth