Visite guidée de la basilique des champs et de son joyau flamboyant, Basilique Notre-Dame, Avioth

Informations pratiques

Visite guidée de la basilique des champs et de son joyau flamboyant 19 et 20 septembre Basilique Notre-Dame Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

La basilique Notre-Dame d’Avioth traverse un projet de restauration monumental. Voyagez à travers le temps du XIIIe siècle jusqu’à nos jours pour découvrir son histoire, ses légendes et ses secrets.

La Recevresse, un joyau gothique flamboyant unique au monde !

Célèbrons ensemble la fin de son chantier de restauration de ce monument exceptionnel. Huit mois de travaux ont été nécessaires pour redonner à la chapelle son éclat d’antan.

Basilique Notre-Dame Place de l’Abbé Delhotel, 55600 Avioth Avioth 55600 Meuse Grand Est 03 37 86 02 72 38 http://www.avioth.fr/ https://www.facebook.com/pages/Avioth/183513125023524 Aussi nommée « la basilique des champs », ce joyau de l’architecture gothique, dont la construction a débuté au XIIIe siècle suite à la découverte de la statue de la Vierge, est situé dans un village de 140 habitants. L’église a été élevée au rang de basilique en 1993 par Jean-Paul II.

Cet édifice impressionne par ses dentelles de pierre, ses portails, ses gargouilles fantastiques, son mobilier de pierre d’époque et bien sûr par sa Recevresse, monument unique au monde, destinée autrefois à recevoir les offrandes des pèlerins. Elle est le siège d’un pèlerinage séculaire dédiée à Notre-Dame d’Avioth chaque 16 juillet.

La basilique des champs

©Anim’Avioth