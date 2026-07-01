Levez les yeux ! Visite ludique au château, Domaine de Pontécoulant, Pontécoulant

Informations pratiques

Levez les yeux ! Visite ludique au château Vendredi 18 septembre, 09h30, 10h45, 13h00, 14h15, 15h30 Domaine de Pontécoulant Calvados

Durée 1h, 20 pers. max, complet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T15:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

VISITE GUIDÉE AU CHÂTEAU EN PARTENARIAT AVEC LA MAIRIE DE CONDÉ EN NORMANDIE

Organisé par le CAUE du Calvados

Situé au cœur du Bocage normand, sur les bords de la Druance, le domaine de Pontécoulant rassemble les marques distinctives de la noblesse : château, pavillons du garde-chasse et du jardinier, colombier, parc paysager, potager, dépendances, ferme, bois et terres.

La famille Le Doulcet de Pontécoulant s’y est établie au XIVème siècle à l’emplacement d’une motte féodale. Reconstruite au XVIème siècle, leur demeure fut agrandie au XVIIIème siècle. A partir de la seconde moitié du XVIIIème siècle, la famille vit à Caen et surtout à Paris : le château devient une résidence d’été.

Décors, mobilier et objets familiers traduisent le mode de vie au XIXème siècle de cette famille aristocratique. Salle à manger, grand salon, salle de billard, chambres du rez-de-chaussée et du premier étage renferment des meubles aux origines diverses : mobilier français aux estampilles renommées, mobilier exotique, mobilier régional, témoignant du goût des voyages et de l’attachement à cette région des Le Doulcet de Pontécoulant.

Ingrid Legrusley sera votre guide et adaptera la visite au niveau de vos élèves, du primaire au lycée.

Domaine de Pontécoulant Le Château, 14110 Pontécoulant, France Pontécoulant 14110 Calvados Normandie +33231696254 https://chateaupontecoulant.wixsite.com/pontecoulant [{« type »: « link », « value »: « https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/visite-ludique-au-chateau-1825 »}] Situé au cœur du Bocage normand sur les bords de la Druance, le Domaine de Pontécoulant rassemble les marques de la noblesse : Château, pavillons du garde-chasse et du jardinier, colombier, ferme, bois et terres. Une cour d’honneur, un parc à l’anglaise et des points de départ de randonnées complètent le domaine.

La Famille Le Doulcet de Pontécoulant s’y est établie au XIVe siècle. Le Château construit au XVIe siècle à l’emplacement d’une ancienne motte féodale fut agrandi et réaménagé au XVIIIe siècle. Franchissez le seuil de cette demeure où décors, meubles et objets familiers traduisent le mode de vie de ses anciens occupants. A84 sortie 43.

VISITE GUIDÉE AU CHÂTEAU EN PARTENARIAT AVEC LA MAIRIE DE CONDÉ EN NORMANDIE

© Photo 911 / Calvados Attractivité