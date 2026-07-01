Visite guidée du château, Domaine de Pontécoulant, Pontécoulant

Informations pratiques

Visite guidée du château 19 et 20 septembre Domaine de Pontécoulant Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée du château de Pontécoulnat

Domaine de Pontécoulant Le Château, 14110 Pontécoulant, France Pontécoulant 14110 Calvados Normandie +33231696254 https://chateaupontecoulant.wixsite.com/pontecoulant Situé au cœur du Bocage normand sur les bords de la Druance, le Domaine de Pontécoulant rassemble les marques de la noblesse : Château, pavillons du garde-chasse et du jardinier, colombier, ferme, bois et terres. Une cour d’honneur, un parc à l’anglaise et des points de départ de randonnées complètent le domaine.

La Famille Le Doulcet de Pontécoulant s’y est établie au XIVe siècle. Le Château construit au XVIe siècle à l’emplacement d’une ancienne motte féodale fut agrandi et réaménagé au XVIIIe siècle. Franchissez le seuil de cette demeure où décors, meubles et objets familiers traduisent le mode de vie de ses anciens occupants. A84 sortie 43.

Visite guidée du château de Pontécoulnat

©I.Legrusley