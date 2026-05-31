L’évolution des hameaux et des châteaux de Lupiac, lupiac, Lupiac
L’évolution des hameaux et des châteaux de Lupiac, lupiac, Lupiac samedi 27 juin 2026.
L’évolution des hameaux et des châteaux de Lupiac Samedi 27 juin, 16h30 lupiac Gers
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T16:30:00+02:00 – 2026-06-27T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-27T16:30:00+02:00 – 2026-06-27T17:30:00+02:00
lupiac Place d’Artagnan Lupiac 32290 Gers Occitanie [{« type »: « email », « value »: « museedartagnan@lupiac.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0562092409 »}]
Causerie et présentation de l’évolution des hameaux et des châteaux de Lupiac à la Salle des fêtes
Mairie de Lupiac