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L’évolution des hameaux et des châteaux de Lupiac, lupiac, Lupiac

L’évolution des hameaux et des châteaux de Lupiac, lupiac, Lupiac

L’évolution des hameaux et des châteaux de Lupiac, lupiac, Lupiac samedi 27 juin 2026.

Lieu : lupiac

Adresse : Place d'Artagnan

Ville : 32290 Lupiac

Département : Gers

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : Gratuit

L’évolution des hameaux et des châteaux de Lupiac Samedi 27 juin, 16h30 lupiac Gers

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T16:30:00+02:00 – 2026-06-27T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-27T16:30:00+02:00 – 2026-06-27T17:30:00+02:00

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Causerie et présentation de l’évolution des hameaux et des châteaux de Lupiac à la Salle des fêtes

Mairie de Lupiac