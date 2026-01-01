L’Expérience Mirokaï – Rencontre avec les robots humanoïdes

L’Expérience Mirokaï : rencontre avec les robots !

Préparez-vous à redécouvrir L’Expérience Mirokaï, l’aventure immersive qui ouvre à nouveau ses portes — encore plus interactive, connectée et spectaculaire que jamais !

Entrez dans un lieu hors du commun où la robotique sociale et l’intelligence artificielle prennent vie sous vos yeux. Petits curieux et grands passionnés sont invités à explorer les coulisses d’un futur déjà bien réel.

Rencontrez Miroka et Miroki, nos robots emblématiques, et vivez des interactions inédites grâce à de nouvelles technologies de dialogue et de mouvement.

Plongez dans les secrets de leur conception : découvrez comment humains, ingénieurs et artistes collaborent pour créer des compagnons robotiques uniques.

Apprenez en vous amusant : participez à des ateliers et expériences interactives pour comprendre, manipuler et imaginer la technologie de demain.

Imaginez le futur dans un espace connecté où innovation, créativité et pédagogie se rencontrent.

L’Expérience Mirokaï, c’est plus qu’une exposition : c’est une rencontre vivante entre l’humain et la machine, une aventure éducative et ludique à partager en famille.

Pour profiter pleinement de votre visite, n’oubliez pas vos casques ou écouteurs.

Soyez parmi les premiers à découvrir cette expérience fascinante — là où la magie du futur se vit, s’écoute et se touche !

Le mercredi 25 mars 2026

de 10h00 à 17h00

Le mercredi 18 mars 2026

de 10h00 à 17h00

Le mercredi 11 mars 2026

de 10h00 à 17h00

Le mercredi 04 mars 2026

de 10h00 à 17h00

Le mercredi 25 février 2026

de 10h00 à 17h00

Le mercredi 18 février 2026

de 10h00 à 17h00

Le mercredi 11 février 2026

de 10h00 à 17h00

Le mercredi 04 février 2026

de 10h00 à 17h00

Le mercredi 28 janvier 2026

de 10h17 à 17h00

Le mercredi 21 janvier 2026

de 10h00 à 17h00

gratuit sous condition

Réservation Obligatoire, créneaux de 30 minutes (possibilité de rester plus)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-21T11:00:00+01:00

fin : 2026-03-25T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-21T10:00:00+02:00_2026-01-21T17:00:00+02:00;2026-01-28T10:17:00+02:00_2026-01-28T17:00:00+02:00;2026-02-04T10:00:00+02:00_2026-02-04T17:00:00+02:00;2026-02-11T10:00:00+02:00_2026-02-11T17:00:00+02:00;2026-02-18T10:00:00+02:00_2026-02-18T17:00:00+02:00;2026-02-25T10:00:00+02:00_2026-02-25T17:00:00+02:00;2026-03-04T10:00:00+02:00_2026-03-04T17:00:00+02:00;2026-03-11T10:00:00+02:00_2026-03-11T17:00:00+02:00;2026-03-18T10:00:00+02:00_2026-03-18T17:00:00+02:00;2026-03-25T10:00:00+02:00_2026-03-25T17:00:00+02:00



