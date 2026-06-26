L’expérience Théatrale Gare du Midi Biarritz

Biarritz

L’expérience Théatrale

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 20:30:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Qui observe qui ? Que se passe-t-il sur scène ? Dans les coulisses ? Dans la salle ? Des superstitions, des règles, des rivalités, des anecdotes, des petits secrets seront révélés et seront surtout des prétextes pour s’en amuser tous ensemble !

Pour le public comme pour les comédiens, une expérience pour rire !

Cette pièce met en scène deux acteurs de générations différentes, François BERLÉAND et Max BOUBLIL, pour rire, avant tout, et pour rendre hommage au théâtre, aux acteurs comme au public. Une expérience théâtrale , un vrai moment de bonheur signé Laurent RUQUIER ! .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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English : L’expérience Théatrale

L’événement L’expérience Théatrale Biarritz a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Biarritz