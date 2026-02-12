L’exploration bucco-musicale de M. Truc, Paul Vignes — Festival Babel Mômes Canal 93 Bobigny

M. Truc rêve de chanter mais ne trouve jamais les bons mots. Grâce au scat et au beatbox, il invente sa propre musique en explorant tous les styles, de l’opéra au hip-hop. Un voyage ludique et inventif où l’essentiel est de faire… son propre Truc.

Spectacle pour enfants dès 6 ans à Canal 93 imaginé par Paul Vignes, musicien, chanteur, multi-instrumentiste et comédien spécialisé dans le human beatbox ⭐

Le mercredi 18 mars 2026

de 14h00 à 15h00

payant Prévente : 6 EUR Tout public.

Canal 93 63 Avenue Jean Jaurès 93000 Salle de musiques actuelles à Bobigny (coeur du 9-3), Canal 93 est un lieu qui permet la réalisation de toute la chaîne de création et de la pratique artistique : formation, répétition, diffusion, résidence …

Canal 93 est aussi et tout simplement un lieu de divertissement et où l’on peut écouter, voir, boire un verre et se restaurer, se rencontrer et discuter d’une même passion : la musiqueBobigny



