L’expo du Comptoir Marie C. Espace d’exposition du Comptoir Local Surgères

Espace d’exposition du Comptoir Local 5 rue Bersot Surgères Charente-Maritime
Début : Dimanche 2026-07-17
fin : 2026-08-07
2026-07-17
L’exposition de Marie-Chantal LAMI est une introspection de l’artiste révélant le chemin de ses émotions vers la lumière. C’est une traversée, une invitation à contempler ce qui s’ouvre en nous quand la lumière ose traverser nos profondeurs.
Espace d'exposition du Comptoir Local 5 rue Bersot Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Marie-Chantal LAMI’s exhibition is an introspection by the artist, revealing the path from her emotions to the light. It’s a journey, an invitation to contemplate what opens up within us when light dares to penetrate our depths.
