L’expo du Comptoir Marie C. Espace d’exposition du Comptoir Local Surgères

L'expo du Comptoir Marie C.

Espace d'exposition du Comptoir Local 5 rue Bersot Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date :

Début : Dimanche 2026-07-17

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-07-17

L’exposition de Marie-Chantal LAMI est une introspection de l’artiste révélant le chemin de ses émotions vers la lumière. C’est une traversée, une invitation à contempler ce qui s’ouvre en nous quand la lumière ose traverser nos profondeurs.

.

Espace d'exposition du Comptoir Local 5 rue Bersot Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 12 16 contact@aunis-maraispoitevin.com

English :

Marie-Chantal LAMI’s exhibition is an introspection by the artist, revealing the path from her emotions to the light. It’s a journey, an invitation to contemplate what opens up within us when light dares to penetrate our depths.

