L’exposition « Protestants briards, Une communauté rurale et religieuse au tournant du XXe s », Temple de Mazagran, Saint-Denis-lès-Rebais

Informations pratiques

L’exposition « Protestants briards, Une communauté rurale et religieuse au tournant du XXe s » 19 et 20 septembre Temple de Mazagran Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’exposition « Protestants briards, Une communauté rurale et religieuse au tournant du XXe s » vise à décrire les modes de vie et les engagements de cette communauté religieuse et rurale, avant les effets de la modernité. Elle contient des prêts des membres de la communauté et de L’Association de l’Eglise protestante unie de Nanteuil-Coulommiers, ainsi que des prêts du musée de la Seine-et-Marne.

Temple de Mazagran 35 Les Aljards – 77510 Saint-Denis-Lès-Rebais Saint-Denis-lès-Rebais 77510 Seine-et-Marne Île-de-France +33 (0)9 73 19 03 22 L’ensemble paroissial protestant de Saint-Denis-lès-Rebais, situé dans le hameau de Mazagran en Seine-et-Marne, est un site historique majeur du protestantisme en Brie.

Il est composé d’une école protestante bâtie en 1846 et fermée définitivement en 1953, d’un temple bâti en 1858, succédant à un temple édifié au lieu-dit Vaultavosne en 1811, d’un presbytère bâti en 1910 et d’une salle de gymnastique édifiée en 1913, devenue « Salle Pinhède » en 1997 en hommage au pasteur Jules Pinhède, mort pour la France à Verdun en 1916.

Le cimetière au lieu-dit Vaultavosne est un exemple unique en Ile-de-France d’un cimetière confessionnel protestant.

L’exposition « Protestants briards, Une communauté rurale et religieuse au tournant du XXe s » vise à décrire les modes de vie et les engagements de cette communauté religieuse et rurale, avant les de…

© Patrice Rolin