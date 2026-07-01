Lèz Chminries d’létë Chminrie vélocée Rives-du-Couesnon
dimanche 26 juillet 2026 · Rives-du-Couesnon
Informations pratiques
Rives-du-Couesnon
Lèz Chminries d’létë Chminrie vélocée
2 Impasse du Presbytère Rives-du-Couesnon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Boucle en vélo, commentée entre St-Georges et Vendel, d’une quinzaine de kilomètres. Départ et retour à La Rivée. Pique-nique à La Rivée. Visite contée de La Rivée à 14h avec Guillaume Gérard. .
2 Impasse du Presbytère Rives-du-Couesnon 35140 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 82 26 76 52
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English :
L’événement Lèz Chminries d’létë Chminrie vélocée Rives-du-Couesnon a été mis à jour le 2026-06-29 par OT FOUGERES
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